Автобус с людьми рухнул под землю: семьям погибших пообещали погасить кредиты

Аким Павлодарской области Асаин Байханов накануне, 1 февраля 2024 года, навестил семьи спасателей, погибших на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото", сообщает Zakon.kz.

Как уточнил глава региона, цель визита – "заверить родных погибших спасателей, что никого не оставят наедине с их утратой".

"С родными Бердыбека Саркыта встретился в их доме в Майкаине, ранее я был здесь на его похоронах... Конечно, никакие слова поддержки и выплаты не вернут близких. Но мы делаем все необходимое, чтобы семьи получили исчерпывающую помощь от государства, работодателя и АО "Майкаинзолото", на территории которого произошла трагедия. В Экибастузе мы поговорили об этом с дочерью спасателя Олега Тышкевича", – написал Асаин Байханов в Instagram.

По его словам, руководство региона проследит, чтобы "все обязательства работодателя и АО "Майкаинзолото" перед Яной и ее братом были исполнены".

"АО "Майкаинзолото" в разы увеличит ранее выделенные ассигнования, а работодатель возьмет на себя погашение кредитов и коммунальных долгов семей погибших. Аналогичные меры затронут и близких двух спасателей, поиски которых еще ведутся, в случае обнаружения тел или признания их погибшими. О конечных суммах общественность будет извещена по завершении всех необходимых процедур". Асаин Байханов

Кроме прочего, как отметил аким Павлодарской области, семьям погибших полагаются страховые компенсации от Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб в размере среднемесячной заработной платы за 5-10 лет, в зависимости от наличия и возраста несовершеннолетних детей.

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