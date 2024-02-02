Автобус с людьми рухнул под землю: семьям погибших пообещали погасить кредиты
Как уточнил глава региона, цель визита – "заверить родных погибших спасателей, что никого не оставят наедине с их утратой".
"С родными Бердыбека Саркыта встретился в их доме в Майкаине, ранее я был здесь на его похоронах... Конечно, никакие слова поддержки и выплаты не вернут близких. Но мы делаем все необходимое, чтобы семьи получили исчерпывающую помощь от государства, работодателя и АО "Майкаинзолото", на территории которого произошла трагедия. В Экибастузе мы поговорили об этом с дочерью спасателя Олега Тышкевича", – написал Асаин Байханов в Instagram.
По его словам, руководство региона проследит, чтобы "все обязательства работодателя и АО "Майкаинзолото" перед Яной и ее братом были исполнены".
"АО "Майкаинзолото" в разы увеличит ранее выделенные ассигнования, а работодатель возьмет на себя погашение кредитов и коммунальных долгов семей погибших. Аналогичные меры затронут и близких двух спасателей, поиски которых еще ведутся, в случае обнаружения тел или признания их погибшими. О конечных суммах общественность будет извещена по завершении всех необходимых процедур".Асаин Байханов
Кроме прочего, как отметил аким Павлодарской области, семьям погибших полагаются страховые компенсации от Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб в размере среднемесячной заработной платы за 5-10 лет, в зависимости от наличия и возраста несовершеннолетних детей.
Материал по теме
4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.
Материал по теме
В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.
Материал по теме
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области огласила результаты специального расследования.