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Покушение на двойное убийство: в Мангистау готовят к выписке девочку после 20 ножевых ранений

Покушение на двойное убийство: в Мангистау готовят к выписке девочку после 20 ножевых ранений Фото: Zakon.kz
В районной больнице села Жетыбай готовят к выписке 12-летнюю девочку, которая получила порядка 20 ножевых ранений, когда на нее и ее старшего брата напал, предположительно, пьяный сосед, сообшает Zakon.kz.

После множественных ножевых ранений и попытки изнасилования пострадавший ребенок попала в больницу. Ее старший брат получил около 30 ударов ножом. К выписке врачи готовят пока только пострадавшую девочку, передает mangystaumedia.

"Раны чистые, без признаков воспаления. В настоящее время нет необходимости перевода пациентов в областную больницу нет. Девочку завтра планируем на выписку", – сообщили в районной больнице.

Врачи отмечают, что, не смотря на улучшение состояния пациентки, она продолжает жаловаться на боли. Ее брат остается в больнице.

На прошлой неделе стало известно, что в селе Жетыбай на 20-летнего местного жителя и его 12-летнюю сестру совершено нападение. В общей сложности пострадавшие получили 50 ножевых ранений, девочку нападавший пытался изнасиловать.

В полиции заявили, что поп подозрению в покушении на убийство задержали соседа пострадавших. В момент задержания он был пьян.

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