Байкера-трюкача наказали в Шымкенте

Полицейские Шымкента в социальных сетях нашли видео, на котором местный житель рассекает на одном колесе мопеда по площади Аль-Фараби. За грубое нарушение ПДД трюкача привлекли к суду, сообщает Zakon.kz.

Ночные трюки на площади мегаполиса лихач опубликовал на своей страничке в социальных сетях, что стало поводом для административного протокола. Полицейские установили личность водителя и привлекли к ответственности, передает Otyrar.

Издание отмечает, что это не первый подобный трюк местного жителя. За последний год байкера уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

Ранее стало известно, что житель Астаны колесил по Казахстану и накатал штрафы на 2,5 млн тенге. Злостного нарушителя правил дорожного движения (ПДД) задержали жамбылские полицейские.