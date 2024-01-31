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Байкера-трюкача наказали в Шымкенте

Байкера-трюкача наказали в Шымкенте Фото: pixabay
Полицейские Шымкента в социальных сетях нашли видео, на котором местный житель рассекает на одном колесе мопеда по площади Аль-Фараби. За грубое нарушение ПДД трюкача привлекли к суду, сообщает Zakon.kz.

Ночные трюки на площади мегаполиса лихач опубликовал на своей страничке в социальных сетях, что стало поводом для административного протокола. Полицейские установили личность водителя и привлекли к ответственности, передает Otyrar.

Издание отмечает, что это не первый подобный трюк местного жителя. За последний год байкера уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

Ранее стало известно, что житель Астаны колесил по Казахстану и накатал штрафы на 2,5 млн тенге. Злостного нарушителя правил дорожного движения (ПДД) задержали жамбылские полицейские.

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Мария Мельникова
Шымкент
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