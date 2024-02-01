Смерть рабочего на месторождении Узень прокомментировали в нефтяной компании
Фото: pxfuel
В ТОО "ОзенМунайСервис" сообщили, что сейчас работает комиссия под руководством государственной инспекции труда, которая установит все обстоятельства и причины происшествия, сообщает Zakon.kz.
По информации ТОО "ОзенМунайСервис", 27 января 2024 года во время работы ночной смены по капитальному ремонту одной из скважин на месторождении Узень произошел несчастный случай со смертельным исходом работника подрядной организации ТОО "МунайСпецСнабКомпани".
"В настоящее время работает комиссия под руководством государственной инспекции труда, чтобы установить все обстоятельства и причины происшествия, по недопущению подобных случаев впредь. Это происшествие находится под особым контролем работодателя "МунайСпецКомпани" и руководства "ОзенМунайСервис", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что "МунайСпецКомпани" готова оказать семье погибшего необходимую материальную помощь.
Ранее сообщалось, что рабочий погиб от поражения электрическим током из-за повреждения электрического кабеля.
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