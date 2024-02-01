Смерть рабочего на месторождении Узень прокомментировали в нефтяной компании

Фото: pxfuel

В ТОО "ОзенМунайСервис" сообщили, что сейчас работает комиссия под руководством государственной инспекции труда, которая установит все обстоятельства и причины происшествия, сообщает Zakon.kz.

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