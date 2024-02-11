Очередной афтершок: казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Фото: Zakon.kz
Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований Казахстана зафиксировал землетрясение в 265 км на юго-восток от Алматы, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр расположен на территории Китая. Время толчков – 09:03.
- Энергетический класс землетрясения: 10.4.
- Магнитуда MPV: 4.6.
- Глубина: 5 км.
Сведений об ощутимости на территории Казахстана не поступало.
Сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов. Отдельных руководителей служб ЧС накажут за просчеты в день землетрясения в Алматы, сообщили в МЧС.
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