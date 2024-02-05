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Законодательство РК

Нападение мужчины на детей в Астане прокомментировали в Минпросвещения

Нападение мужчины на детей в Астане прокомментировали в Минпросвещения Фото: pixabay
В Министерстве просвещения 5 февраля прокомментировали случай в одном из ЖК Астаны, где 30-летний мужчина начал бить детей, передает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения, пострадавших детей 4 февраля вместе с родителями доставили в детскую городскую больницу. После получения медицинской помощи они отправились домой в 19:40.

"Подобные происшествия абсолютно недопустимы и вызывают серьезное беспокойство в обществе. Насилие или угрозы в отношении детей нарушают их права на безопасность, физическое и эмоциональное благополучие. Общество, правительство и правоохранительные органы обязаны принимать меры для предотвращения подобных инцидентов, а также для обеспечения наказания виновных", – заявили в Комитете по охране прав детей МП РК. 

Нападение мужчины на троих детей в ЖК "Эдем палас 2" в Астане попало на видео 4 февраля. По подозрению в нападении 5 февраля полицейские задержали 30-летнего мужчину, живущего в том же доме. Возбуждено уголовное дело.

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Анастасия Прилепская
Астана Казахстан
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