Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Трех жителей СКО подозревают в убийстве владельца ритуального бизнеса и его семьи

расследование Фото: Zakon.kz
Начальник департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов рассказал, на каком этапе находится расследование тройного убийства в Рабочем поселке, произошедшего накануне Нового года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет Петропавловск.news, после сообщения об убийстве, моментально подключились все следственно-оперативные подразделения.

"В течение двух часов подозреваемые лица были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По данному делу имеются трое обоснованных подозреваемых. Данные лица находятся в следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых уголовное дело будет направлено в суд". Айдын Кабдулдинов

Ранее сообщалось, что 28 декабря прошлого года в собственном доме были жестоко убиты супружеская пара и их 17-летний сын. Глава семьи имел бизнес в сфере ритуальных услуг.

Читайте также

расследование
Подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков задержали в Акмолинской области
расследование
В Минэкологии РК прокомментировали расследование в отношении вице-министра
задержание подозреваемого
Антикор ведет расследование в отношении вице-министра экологии Мансура Оширбаева
Елена Беляева
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Роман Скляр временно возглавил правительство Казахстана
Роман Скляр временно возглавил правительство Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: