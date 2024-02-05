Трех жителей СКО подозревают в убийстве владельца ритуального бизнеса и его семьи

Начальник департамента полиции СКО Айдын Кабдулдинов рассказал, на каком этапе находится расследование тройного убийства в Рабочем поселке, произошедшего накануне Нового года, сообщает Zakon.kz.

По его словам, пишет Петропавловск.news, после сообщения об убийстве, моментально подключились все следственно-оперативные подразделения.

"В течение двух часов подозреваемые лица были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. По данному делу имеются трое обоснованных подозреваемых. Данные лица находятся в следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых уголовное дело будет направлено в суд". Айдын Кабдулдинов

Ранее сообщалось, что 28 декабря прошлого года в собственном доме были жестоко убиты супружеская пара и их 17-летний сын. Глава семьи имел бизнес в сфере ритуальных услуг.

