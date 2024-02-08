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Шымкент оказался в воде после затяжного дождя

Шымкент оказался в воде после затяжного дождя Фото: pixabay
Улицы и дворы Шымкента затопило после обильных осадков. Городские службы усиленно откачивают воду, но пока справиться с ситуацией им не удалось, сообщает Zakon.kz.

По информации Otyrar.kz, под воду ушли и тротуары, и проезжая часть, и дворы частных и многоэтажных домов, пишет издание.

"Одни машины бодро штурмуют водные препятствия, поднимая из-под колес фонтаны воды. Другие едут потихоньку, предпочитая не рисковать", – пишет издание.

А в Instagram акимата Шымкента сообщается, что в микрорайоне Енбекши вчера прорвало подземный коллектор, из-за чего затопило 7 жилых дворов. На месте работают спасатели, сотрудники ТОО "Маркетинг водных ресурсов" и спецтехника, в том числе экскаваторы и насосы. "Ситуация под контролем", – заявили в ведомстве. 

Ранее мы сообщали, что в Алматы ночью сошел оползень.

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Елена Вебер
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