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Названы возможные причины схода оползня в Алматы

Названы возможные причины схода оползня в Алматы Фото: Zakon.kz
Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, прибывший на место ЧП 8 февраля 2024 года, назвал три возможные причины схода оползня в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, есть предположения, что:

  1. Одна из причин – это подземная водопроводная труба, построенная хозспособом верхними жителями.
  2. Вторая – это сейчас был выявлен неправильно введенный ливневый отвод с верхних домов.
  3. Третья – предварительно, построенные дома, определим законность строений, которые создавали массивную, определенную нагрузку на гору.
"Все эти факторы будут изучены, тогда мы более предметно сможем сообщить о результатах работы комиссии, и будут соответствующие решения приняты".Еркебулан Оразалин

Он уточнил массу сошедшего оползня.

"Всего, по нашим оценкам, свыше 3000 кубов оползня сошло, еще где-то 300-400 свободных наверху осталось. Мы их будем очищать, параллельно спускать. Сейчас начала свою работу комиссия".Еркебулан Оразалин

Аким Медеуского района также рассказал, что в ночное время был осуществлен обход верхних участков, "но невозможно было до конца все нюансы в темный период времени установить".

Ранее сообщалось, что на месте чрезвычайного происшествия в Медеуском районе Алматы нашли тело подростка. На месте схода грунта поисково-спасательные работы продолжаются.

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