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Оползень в Алматы: очевидцы поделились подробностями происшествия

Очевидцы рассказали о сходе оползня в Алматы Фото: Zakon.kz
Жители микрорайона Тау-Самал в Медеуском районе Алматы, где в ночь на 8 февраля произошел сход оползня, поделились подробностями происшествия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали журналистам Zakon.kz очевидцы трагического инцидента, в ночь на 8 февраля их разбудил сильный шум. Жильцы соседних домов выбежали на улицу и увидели, что оползень сошел на одно из зданий.

Фото с места происшествия

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, пострадали два дома по улице Олимпийской. Помимо здания, которое погребла под собой оплывина, повреждения получил один из соседних домов. Местные жители отметили, что на место происшествия оперативно прибыли все экстренные службы.

Фото с места происшествия

Фото: Zakon.kz

"Был очень громкий звук. Мы когда все вышли, уже МЧС, скорая, полиция – все были на месте. Много машин было. Многие люди вызвали такси и уехали в город из-за того, что опасались за свою жизнь. Мы тоже боялись, стояли на улице, не заходили в дом", – рассказала Zakon.kz Назым Боржумаева, жительница микрорайона Тау-Самал.

Со слов очевидцев, в доме, на который обрушился оползень, жила семья из четырех человек – двое взрослых и два подростка. Тело одного из подростков, молодого человека 16 лет, уже извлекли из-под завалов.

Фото с места происшествия

Фото: Zakon.kz

Оползень сошел на дом в микрорайоне Тау-Самал Медеуского района Алматы в ночь на 8 февраля. На месте происшествия работают 182 специалиста и 32 единицы техники, туда экстренно прибыл аким Алматы Ерболат Досаев. Предварительная причина инцидента – переувлажнение грунта. Под завалами ищут трех человек, тело одного подростка уже извлекли на поверхность. Работы усложняются из-за близкого расположения домов и невозможности использования спецтехники.

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