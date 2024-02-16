Оползень в Алматы: по какой статье завели уголовное дело и проверят ли законность строек в Тау-Самале

До сих пор не утихает волна резонанса после трагического случая в Медеуском районе Алматы, где сошедший на дом оползень унес жизни четверых человек. Редакция Zakon.kz обратилась в городскую прокуратуру, чтобы узнать ее реакцию на произошедшее.

В надзорном органе сообщили, что ранее к ним не обращались жители микрорайона Тау-Самал с жалобами на незаконную застройку. Хотя после случившейся трагедии местные жители приехавшим на место представителям СМИ заявили, что жилые дома выше одного этажа там возводят незаконно.

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"Сообщаем, с 2023 года по истекший период текущего года досудебных расследований, связанных с незаконной застройкой микрорайона Тау-Самал, не имелось, так же как и жалоб жителей, проверочные мероприятия не проводились", – говорится в ответе заместителя прокурора города Алматы на запрос редакции.

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В прокуратуре Алматы также уточнили, по какой статье расследует уголовное дело Управление полиции Медеуского района: по ст. 204 ч. 2 УК РК ("Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности либо повлекшее тяжкие последствия или причинившее особо крупный ущерб").

Отметим, что наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 2 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Что касается законности изменения целевого назначения участков земли в Тау-Самале, в которой усомнились в Казнете, то в прокуратуре сообщили следующее:

"В части законности изменения целевого назначения земельных участков прокуратурой Медеуского района поручено Департаменту по управлению земельными ресурсами провести соответствующие проверочные мероприятия".

Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Позже стало известно, что переувлажнение грунта и последующий сход оползня случились из-за прорыва трубы.

На месте трагедии спасатели нашли четверых человек, семью, которую грязевые массы буквально погребли заживо.