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Алматинцы массово обращались за помощью к психологам после схода оползня

Сколько алматинцев обратились за помощью к психологам после схода оползня Фото: Zakon.kz
Жителям Медеуского района Алматы, где ночью 8 февраля 2024 года сошел оползень, оказали психологическую помощь, сообщает Zakon.kz.

По словам психолога Алии Шариповой, пострадавшим и очевидцам подобного ЧП "ни в коем случае нельзя оставаться одному со своими мыслями".

"С управления образования нам было дано задание подъехать на место происшествия... Обратились к нам около 400 человек", – уточнила специалист.

Также она рассказала, какую помощь оказали психологи обратившимся к ним алматинцам.

"Мы помогли людям справиться со своими мыслями о том, что идет катаклизм. Помогли дать такой расклад, как в этих ситуациях быть, чем заниматься, не думать об этом, что произошло".Алия Шарипова

Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня – 3200 кубометров. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

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