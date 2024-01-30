Акимат Карагандинской области выступил с заявлением после взрыва газа в жилом доме
Жителей Карагандинской области призывают соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту.
"В жилых домах выше двух этажей газовые баллоны запрещены. За это предусмотрен штраф в размере 7 МРП (25 844 тенге), при повторном нарушении – 10 МРП (36 920 тенге)", – напомнили в акимате Карагандинской области.
"Увидели газовый баллон в многоэтажном жилом доме – звоните: (8-7212) 42-11-05 (отдел жилищной инспекции) или "112". В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с утечкой газа, обращайтесь по телефонам: "104" (Центральная аварийно-диспетчерская служба ТОО "AlemGaz"), "101" или "112", – обратились к жителям региона в акимате Карагандинской области.
В ведомстве отметили, что рейды, акции, где рассказывают о пожарной безопасности, проводятся регулярно. Для жителей устраивают противопожарные инструктажи, раздают памятки. В прошлом году было проведено больше 92 тыс. подворовых обходов, с охватом почти 300 тыс. человек.
Для распространения информации используются и социальные сети.
Жителям Карагандинской области еще раз напомнили правила безопасности:
- не используйте газовые баллоны в жилых домах более двух этажей;
- не производите самовольную газификацию помещений, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;
- не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
- не используйте открытый огонь для проверки утечки газа – это нужно делать с помощью мыльного раствора;
- не допускайте к использованию газовых приборов детей и не оставляйте их без присмотра.
30 января 2024 года в 00:07 в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже. В результате взрыва полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Частично были повреждены и другие квартиры.
В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших – трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой. Погибшими оказались родители оперуполномоченного Управления полиции Бухар-Жырауского района.
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