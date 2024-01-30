Акимат Карагандинской области выступил с заявлением после взрыва газа в жилом доме

30 января 2024 года акимат Карагандинской области обратился к жителям региона после взрыва газа в жилом доме в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района. Карагандинцев попросили сообщать о газовых баллонах в квартирах многоэтажек, сообщает Zakon.kz.

Жителей Карагандинской области призывают соблюдать правила безопасности при использовании газа в быту.

"В жилых домах выше двух этажей газовые баллоны запрещены. За это предусмотрен штраф в размере 7 МРП (25 844 тенге), при повторном нарушении – 10 МРП (36 920 тенге)", – напомнили в акимате Карагандинской области.

"Увидели газовый баллон в многоэтажном жилом доме – звоните: (8-7212) 42-11-05 (отдел жилищной инспекции) или "112". В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с утечкой газа, обращайтесь по телефонам: "104" (Центральная аварийно-диспетчерская служба ТОО "AlemGaz"), "101" или "112", – обратились к жителям региона в акимате Карагандинской области.

В ведомстве отметили, что рейды, акции, где рассказывают о пожарной безопасности, проводятся регулярно. Для жителей устраивают противопожарные инструктажи, раздают памятки. В прошлом году было проведено больше 92 тыс. подворовых обходов, с охватом почти 300 тыс. человек.

Для распространения информации используются и социальные сети.

Жителям Карагандинской области еще раз напомнили правила безопасности:

не используйте газовые баллоны в жилых домах более двух этажей;

не производите самовольную газификацию помещений, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;

не используйте открытый огонь для проверки утечки газа – это нужно делать с помощью мыльного раствора;

не допускайте к использованию газовых приборов детей и не оставляйте их без присмотра.

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30 января 2024 года в 00:07 в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже. В результате взрыва полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Частично были повреждены и другие квартиры.

В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших – трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой. Погибшими оказались родители оперуполномоченного Управления полиции Бухар-Жырауского района.

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Позднее стало известно, что работы по вызволению всех оставшихся под завалами обрушившегося дома в пос. Ботакара завершены.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали заявил, что исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба.

По факту взрыва Управлением полиции Бухар-Жырауского района начато досудебное расследование.