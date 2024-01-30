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Законодательство РК

Расследование начали после взрыва газа в жилом доме в Карагандинской области

Расследование начато по факту взрыва газа в жилом доме Карагандинской области Фото: gov.kz
По факту взрыва газа в жилом доме в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области начали досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе областного департамента по ЧС.

"По факту взрыва балонного газа в двухэтажном 12-квартирном доме в пос. Ботакара Управлением полиции Бухар-Жырауского района начато досудебное производство", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДЧС Карагандинской области 30 января 2024 года.

В соответствии со ст. 61 УПК РК, органы государственной противопожарной службы расследуют дела об уголовных правонарушениях связанных с пожарами.

30 января 2024 года в 00:07 в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже. В результате взрыва полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Частично были повреждены и другие квартиры.

В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших – трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой.

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Позднее стало известно, что работы по вызволению всех оставшихся под завалами обрушившегося дома в пос. Ботакара завершены.

Аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали заявил, что исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба.

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