Лавины перекрыли дорогу в Алматинской области

Самопроизвольный сход снежных лавин произошел недалеко от обсерватории Асы, сообщает Zakon.kz.

11 февраля в 09:10 в департамент по ЧС Алматинской области поступило сообщение, что в Енбекшиказахском районе на склонах гор произошли самопроизвольные сходы снежных лавин, общий объем лавин составил 67,5 куб. м.



Сошедшие лавины перекрыли автодорогу областного значения "с.Турген-ур.Батан". Работы по расчистке автодороги проводятся силами Казселезащиты. Пропуск воды по руслу реки Турген свободный. Жертв и разрушений нет.

"В целях безопасности граждан и дорожного движения автотранспорта проезд по данному участку дороги закрыт до 1 мая 2024 года с 15 километра по 41 километр автодороги г.Есик-оз.Есик и Турген с 20 километра по 41 километр автодороги с.Тургень-Батан-Обсерватория Асы". МЧС РК

Снежные лавины спустили взрывами на популярном участке дороги в ВКО.

