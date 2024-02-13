Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лавина полностью перекрыла республиканскую трассу в ВКО

Лавина полностью перекрыла республиканскую трассу в ВКО фото: pixabay
В Восточно-Казахстанской области в горах сошла лавина. Об этом сегодня, 13 февраля 2024 года, рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС ВКО, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ГУ "Казселезащита", самопроизвольный сход лавины произошел в 9:30 в Катон-Карагайском районе, на 437 км автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи. Причина – обильное выпадение осадков и усиление ветра.

"Жертв и разрушений нет. Лавина полностью перекрыла дорогу. Ведется расчистка дорожной службой "КАЖсервис".Пресс-служба ДЧС ВКО

11 февраля 2024 года сообщалось, что лавина полностью перекрыла областную дорогу в ВКО.

Читайте также

МВД проверит историю с пропажей восьмилетнего мальчика в Абайской области
МВД проверит историю с пропажей восьмилетнего мальчика в Абайской области
Молодежь на внедорожниках устроила произвол в Талдыкоргане
Молодежь на внедорожниках устроила произвол в Талдыкоргане
Сотрудник "КазАвтоЖола" погиб при исполнении обязанностей
Сотрудник "КазАвтоЖола" погиб при исполнении обязанностей
Алия Абди
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: