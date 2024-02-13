Лавина полностью перекрыла республиканскую трассу в ВКО

В Восточно-Казахстанской области в горах сошла лавина. Об этом сегодня, 13 февраля 2024 года, рассказали в пресс-службе Департамента по ЧС ВКО, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в ГУ "Казселезащита", самопроизвольный сход лавины произошел в 9:30 в Катон-Карагайском районе, на 437 км автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи. Причина – обильное выпадение осадков и усиление ветра.

"Жертв и разрушений нет. Лавина полностью перекрыла дорогу. Ведется расчистка дорожной службой "КАЖсервис". Пресс-служба ДЧС ВКО

11 февраля 2024 года сообщалось, что лавина полностью перекрыла областную дорогу в ВКО.