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Крупная лавина полностью перекрыла республиканскую трассу в ВКО

Крупная лавина полностью перекрыла республиканскую трассу в ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области сегодня, 21 февраля 2024 года, сошла крупная лавина, которая полностью перекрыла республиканскую трассу, сообщает Zakon.kz.

По информации ГУ "Казселезащита", самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 7600 куб. м произошел на 436 км автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи. Причина – обильное выпадение осадков.

"Жертв и разрушений нет. Лавина полностью перекрыла дорогу".Пресс-служба ДЧС ВКО

В областном ДЧС отметили, что на месте ведется расчистка дорожными службами.

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Отметим, что это не первый раз, когда в ВКО лавина полностью перекрывает республиканскую трассу Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи. 13 февраля 2024 года самопроизвольный сход лавины произошел на 437 км автодороги.

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