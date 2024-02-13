Еще семь уголовных дел возбуждено в отношении Аяза Шабутдинова

В отношении автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова возбуждено еще 7 уголовных дел, сообщает Zakon.kz.

Об этом РИА Новости рассказал следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ареста обвиняемому.

"Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений, а также в отношении последнего возбуждено еще 7 уголовных дел", – заявил следователь.

3 ноября 2023 года в Москве задержали блогера, автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Таганский суд Москвы до 16 декабря арестовал его, подозревая в особо крупном мошенничестве: ему предъявляли обвинение в совершении восьми преступлений по статье "Мошенничество". Затем на него написала еще одно заявление.

