Школьник запугивал костанайцев массовым расстрелом
Как отмечено в публикации "Новая газета", неизвестный обещал, что гимназия №3 первой "ответит за свои грехи" и 15 февраля в школе расстреляют детей. Следом подобное произойдет и в других школах и "Костанай сгорит в аду".
Полицейские установили автора рассылки.
Им оказался 10-летний школьник.
Выяснилось, что в социальной сети он увидел публикацию с тематикой терроризма, скопировал текст, смонтировал фото, которое разослал одноклассникам по WhatsApp.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия. Родители школьника понесут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана".Пресс-служба ДП Костанайской области
В полиции также напомнили, что за заведомо ложные сообщения о лжетерроризме и за распространение информации, не соответствующей действительности, предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее в Карагандинской области задержали автора рассылок о терроре. Как оказалось, 13-летний житель Караганды, увидев в социальных сетях скриншот с тематикой терроризма, создал свою группу в Telegram под названием "Очищение Караганды". И уже после стал рассылать сообщения о готовящихся актах терроризма.