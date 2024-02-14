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Школьник запугивал костанайцев массовым расстрелом

Школьник из Костаная грозил устроить массовый расстрел Фото: Zakon.kz
Очередной школьник из Казахстана распространял рассылку с угрозой. По словам автора, 15 февраля в школе Костаная расстреляют детей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Новая газета", неизвестный обещал, что гимназия №3 первой "ответит за свои грехи" и 15 февраля в школе расстреляют детей. Следом подобное произойдет и в других школах и "Костанай сгорит в аду".

Полицейские установили автора рассылки.

Им оказался 10-летний школьник.

Выяснилось, что в социальной сети он увидел публикацию с тематикой терроризма, скопировал текст, смонтировал фото, которое разослал одноклассникам по WhatsApp.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия. Родители школьника понесут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана".Пресс-служба ДП Костанайской области

В полиции также напомнили, что за заведомо ложные сообщения о лжетерроризме и за распространение информации, не соответствующей действительности, предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Карагандинской области задержали автора рассылок о терроре. Как оказалось, 13-летний житель Караганды, увидев в социальных сетях скриншот с тематикой терроризма, создал свою группу в Telegram под названием "Очищение Караганды". И уже после стал рассылать сообщения о готовящихся актах терроризма.

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