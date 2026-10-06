Сразу пять автомобилей сгорели в Астане
Фото: pexels
В районе Сарайшык на улице А. Байтурсынова, возле жилого комплекса на уличной парковке произошло возгорание пяти легковых автомобилей, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили 6 октября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, к моменту прибытия первых пожарных подразделений все автомобили уже горели открытым пламенем. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на рядом припаркованные машины.
"Пожарные прибыли на место в течение 7 минут и оперативно ликвидировали возгорание", – говорится в сообщении МЧС.
Причина пожара устанавливается.
В МЧС напоминают, что в условиях сильного ветра огонь может распространяться особенно быстро. Казахстанцев призывают быть осторожными и не оставлять без внимания любые признаки возгорания.
Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана распространила важное обращение для граждан. Оно связано с непогодой.
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