Сразу пять автомобилей сгорели в Астане

В районе Сарайшык на улице А. Байтурсынова, возле жилого комплекса на уличной парковке произошло возгорание пяти легковых автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 6 октября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, к моменту прибытия первых пожарных подразделений все автомобили уже горели открытым пламенем. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на рядом припаркованные машины.

"Пожарные прибыли на место в течение 7 минут и оперативно ликвидировали возгорание", – говорится в сообщении МЧС.

Причина пожара устанавливается.

В МЧС напоминают, что в условиях сильного ветра огонь может распространяться особенно быстро. Казахстанцев призывают быть осторожными и не оставлять без внимания любые признаки возгорания.

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана распространила важное обращение для граждан. Оно связано с непогодой.

