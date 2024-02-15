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Задержание подозреваемого в убийстве попало на видео в Шымкенте

Задержание подозреваемого в убийстве попало на видео в Шымкенте Фото: Zakon.kz
Тяжкое преступление произошло на территории Алматы, подозреваемого в убийстве задержали в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Шымкента, согласно указаниям правоохранителей Алматы, подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле Hyundai Elantra.

"Автомобиль был опознан сотрудниками Шымкентского управления полиции в ходе мониторинга камер видеонаблюдения с использованием программы "Коргау". Патрульным отрядам было немедленно поручено остановить автомобиль", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина при задержании пытался оказать сопротивление, однако был задержан и доставлен в ИВС. 

Ранее сообщалось, что в Шымкенте мужчина облил себя бензином и угрожал самоподжогом.


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