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Котел взорвался в частном доме в Кокшетау, пострадал подросток

Котел взорвался в частном доме в Кокшетау, пострадал подросток Фото: pixabay
В Кокшетау в частном доме произошел взрыв котла отопительной печи, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Акмолинской области, инцидент произошел 16 февраля в 23:20 в микрорайоне Жайлау.

"Из-за неисправности циркуляционного насоса произошел разрыв котла отопительной печи на твердом топливе, без последующего горения и разрушений конструкций.  В результате чего, в детскую областную больницу Кокшетау с термическим ожогом тела 50% доставлен мальчик 2010 года рождения", – говорится в сообщении.                                                               

На данный момент подросток находится в реанимации, его состояние оценивается, как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Актау на территории Индустриального парка огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула. В ЧП никто не пострадал.

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