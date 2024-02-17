Котел взорвался в частном доме в Кокшетау, пострадал подросток

В Кокшетау в частном доме произошел взрыв котла отопительной печи, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Акмолинской области, инцидент произошел 16 февраля в 23:20 в микрорайоне Жайлау.

"Из-за неисправности циркуляционного насоса произошел разрыв котла отопительной печи на твердом топливе, без последующего горения и разрушений конструкций. В результате чего, в детскую областную больницу Кокшетау с термическим ожогом тела 50% доставлен мальчик 2010 года рождения", – говорится в сообщении.

На данный момент подросток находится в реанимации, его состояние оценивается, как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Актау на территории Индустриального парка огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула. В ЧП никто не пострадал.