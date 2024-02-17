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Собака за миллион тенге погибла после укола в ветеринарной клинике ЗКО

Собака за миллион тенге погибла после укола в ветеринарной клинике ЗКО Фото: pixabay
Жительница ЗКО судится с ветеринаром после того, как ее породистая собака погибла после его укола, передает Zakon.kz.

Как пишет "Мой город", по информации департамента торговли и прав потребителей ЗКО, в 2023 году женщина обратилась в ветеринарную клинику со своей собакой Беллой, чтобы ее стерилизовали. После процедуры у питомца появились осложнения. Животному потребовалось лечение и повторная операция, что обошлось в 165 тысяч тенге. Однако собаке лучше не стало. Тогда ее повезли в ветклинику Уральска. Затраты на дорогу обошлись в 12 тысяч тенге. В клинике сообщили, что некачественное наложение швов привело к некрозу тканей. Белле провели третью операцию, во время которой выяснилось, что ее репродуктивные органы даже не стерилизовали.

Зафиксирован и другой аналогичный случай: в департамент обратилась хозяйка собаки породы чихуахуа, которая скончалась в той же клинике, где стерилизовали Беллу. Медалистка Ассоль стоимостью 2000 евро (969 943 тенге) перестала дышать после препарата, введенного ветеринарным врачом.

"Хозяйка собаки обратилась в ветеринарную клинику из-за воспаления подкожного жировика на спине животного. В клинике рекомендовали срочно сделать операцию. Поставили расслабляющий укол, который должен был привести животное к глубокому сну. Однако у Ассоль начались судороги, она начала странно дышать. После операции собака странно выгибалась и тряслась. Но врач сказал, что это последствия укола и нужно вколоть второй. После введения второго препарата собачка перестала дышать", – уточнили в ведомстве.

Хозяйки питомцев потребовали возместить материальный ущерб, но ветеринарная клиника проигнорировала претензии. Женщины обратились в Бурлинский районный суд ЗКО. Рассмотрение дела начато. 

Ранее по соцсетям разлетелось обращение зоозащитников. Неравнодушные алматинцы просили "спасти" собак из неутепленных клеток местного отлова.

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