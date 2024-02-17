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Открыли дорогу между Хромтау и поселком Карабутак

Открыли дорогу между Хромтау и поселком Карабутак Фото: pixabay
Открыли участок от Хромтау до поселка Карабутак для всех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

В "КазАвтоЖол" сообщили, что движение между Хромтау и поселком Карабутак открыто для всех видов автотранспортных средств.

"На участке между Хромтау и Карабутак были сломаны автомобили трех граждан Узбекистана. Наши сотрудники незамедлительно подоспели им на помощь", – говорится в сообщении.

Работы по зимнему содержанию на автодороге М-32 "Самара-Шымкент" ведутся в круглосуточном режиме. В Актюбинской области на автодороге республиканского значения ночью работали 25 единиц спецтехники. Очищали дорожное покрытие от снега, чистили обочины и расширяли проезжую часть, продолжается подсыпка песчано-солевой смеси.

На Казахстан обрушилась непогода, которая парализовала движение на трассах практически по всей республике. Это же в свою очередь затруднило работу спасателей и полицейских, которым в некоторых случаях приходится придумывать на ходу способы, как добраться до места вызова.

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