Непогода обрушилась на Казахстан: обзор происходящего по стране
Что творится в стране из-за обрушившейся непогоды 16 февраля 2024 года – в материале Zakon.kz.
Отметим, что и сотрудники МЧС, и сотрудники МВД периодически обращаются к казахстанцам и просят следить за приходящими с номера "112" сообщениями, не выезжать на трассы в непогоду, а также соблюдать ПДД.
К примеру, сегодня кызылординские полицейские предупредили водителей не выезжать в непогоду в дорогу.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями на расстоянии 20 км от Аральского района Кызылординской области в направлении Актобе закрыты автодороги республиканского значения. На сегодняшний день в придорожные сервисные комплексы доставлено 2650 грузовых автомобилей и 3883 пассажира, направлявшихся в Актюбинскую область... Департамент полиции Кызылординской области просит жителей не выезжать в дальнюю дорогу, учитывая неблагоприятные погодные условия", – говорилось в сообщении.
Отмечалось, что сотрудники полиции продолжают круглосуточную службу на автодорогах в усиленном режиме, а также оказывают помощь водителям и пассажирам транспортных средств, проводят разъяснительную работу о мерах безопасности.
Несмотря на многочисленные предупреждения, граждане Казахстана до сих пор продолжают застревать на заснеженных трассах и теряются на зимовках.
Карагандинская область
К примеру, в Нуринском районе Карагандинской области в 60 км от зимовки в селе Кенжарык для поисков мужчины, который 14 февраля выехал на снегоходе на поиски скота и заблудился, привлекли вертолет.
Абайская область
А спасатели ДЧС Абайской области совместно с сотрудниками "Казавтожола" осуществляют аварийно-спасательные работы в Кокпектинском районе, где из-за снежных переметов и нулевой видимости стоит колонна автомобилей.
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По уточненным данным, в снежном плену находится более 70 автомобилей.
По данным МЧС, в Кокпектинском районе вертолетом Ми-8 авиаподразделения акимата ВКО из снежного заноса были эвакуированы 29 человек, из них трое детей. Всех доставили в село Калбатау и разместили во временном пункте обогрева. В медицинской помощи они не нуждались.
На месте ЧС находится начальник ДЧС Абайской области Манарбек Шапагатов. Работает оперативный республиканский и областной штаб. Открыт телефон горячей линии: 8 (7222) 35-38-31. Задействованы силы и средства Министерств по ЧС, обороны, МВД, местных исполнительных органов.
Фото: Telegram/qr_tjm
Для оказания психологической помощи пострадавшим был привлечен психолог из КГУ "Многопрофильная школа-гимназия имени Абая" села Калбатау.
В настоящее время на месте работают 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Всего поступило 25 звонков, из них шесть – по оказанию экстренной психологической помощи.
Позднее стало известно, что вертолетом Ми-8 авиаподразделения акимата ВКО из снежного заноса были эвакуированы еще 32 человека, из них один ребенок. Вертолетом Ми-17 Минобороны эвакуированы 12 человек. При помощи техники высокой проходимости из пассажирского автобуса эвакуированы 30 человек, из них четверо – дети.
Вместе с тем имеется информация о 4 пострадавших. Степень обморожения устанавливается. Эвакуированные доставлены в село Калбатау. В медицинской помощи не нуждаются. Размещены во временном пункте обогрева.
По уточненным данным, силами ДЧС Абайской области из снежных заносов спасены и эвакуированы 165 человек, из них пятеро – дети. Всех доставили в село Калбатау.
В экстренной медицинской помощи не нуждаются. Размещены во временном пункте обогрева. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Аномальный снегопад и непрекращающийся порывистый ветер на участке Калбатау – Майкапшагай в Абайской области привели к скоплению транспортных средств. В этих непростых условиях майор полиции Данияр Кайрханов самоотверженно в пешем порядке стал указывать водителям путь.
По словам полицейских, данная мера продиктована продолжительным простоем автотранспорта и призвана восстановить хотя бы минимальное движение.
Алматы
В свою очередь ДЧС Алматы с утра напомнил жителям и гостям южной столицы, что в городе прогнозируют сильные осадки, гололед и резкое понижение температуры. Не прошло и получаса, как в мегаполисе начался дождь, который перешел в снегопад.
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Из-за резкого ухудшения погодных условий Департамент полиции Алматы призвал участников дорожного движения к бдительности и осторожности, а также напомнил о неукоснительном соблюдении ПДД и соблюдении мер безопасности.
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Несмотря на предупреждения ДЧС и ДП, снегопад погрузил Алматы в 10-балльные пробки. Обрушившаяся на южную столицу непогода парализовала движение в городе.
Фото: Zakon.kz
Снегопад отразился и на работе Международного аэропорта Алматы. Если сначала в пресс-службе воздушной гавани заявили, что из-за ливневого снега задерживаются 12 рейсов, то по состоянию на 15:32 стало известно о 32-х отмененных или задерживающихся рейсах.
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Акмолинская область
По данным МЧС, с автодорог Акмолинской области спасатели совместно с МИО за ночь спасли и разместили в пункты обогрева 191 человека, из них 20 – дети:
- на автодороге Жаксы – Есиль – Бузылык из-за технической неисправности автобуса, следовавшего по маршруту Астана – Челябинск, эвакуированы в пункт обогрева 64 гражданина Узбекистана, из них 17 – дети;
- с блокпостов той же автодороги были спасены еще 54 гражданина Узбекистана, из них трое – дети;
- на автодороге Алматы – Екатеринбург из неисправного автобуса в пункты обогрева был эвакуирован 71 гражданин Таджикистана;
- на автодороге Астана – Щучинск в пункте обогрева были размещены два гражданина Казахстана.
Информация об обстановке, сложившейся на автодорогах страны в связи с ухудшением погодных условий
Как уточнил начальник дежурной части Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК Эльдор Раимбеков, по стране остаются закрытыми 14 республиканских и 17 областных автодорог. По его словам, для проведения аварийно-спасательных работ задействованы все силы и средства Министерства по ЧС Казахстана.
Он уточнил, что сложной остается ситуация в Кокпектинском районе Абайской области.
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