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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве жилого дома в Караганде

взрыв дома в Караганде Фото: ДЧС Карагандинской области
После взрыва около трех часов ночи в Караганде произошло обрушение жилого дома, госпитализированы два человека. Об их состоянии Zakon.kz рассказали в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

Мужчина 1966 года рождения госпитализирован в реанимацию. Ожог 40%. Состояние тяжелой степени тяжести.

Девушка 2008 года рождения находится в состоянии средней степени тяжести. У нее множественные ссадины головы и конечностей. Госпитализирована, в оперативных вмешательствах не нуждается, проводится консервативное лечение.

Ранее мы писали, что в Карагандинской области сообщили о взрыве в жилом доме, в котором проживали шесть человек. Позже спасатели сообщили, что мужчина 1966 года рождения и девушка 2008 года рождения госпитализированы. Тогда же сотрудники ДЧС обнаружили предполагаемую причину взрыва – в квартире №1 использовался бытовой газовый баллон. Еще позднее спасатели извлекли два газовых баллона из-под завалов.

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