Крупный пожар тушат в Астане

В Астане сегодня, 19 февраля 2024 года, загорелся мебельный цех. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, предварительная площадь – 500 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова по ул. Коктал (возгорание в ангаре) в 8:44.

"Незамедлительно столичные огнеборцы приступили к тушению пожара. На месте организован штаб пожаротушения. Предварительная площадь – 500 кв. м", – говорится в сообщении.

В тушении задействованы 54 человека личного состава и 12 единиц техники ДЧС, а также три человека и техника Центра медицины катастроф.

Обновлено в 10:25

По данным МЧС РК, пожар локализован в 10:14.

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