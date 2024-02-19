Крупный пожар тушат в Астане
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане сегодня, 19 февраля 2024 года, загорелся мебельный цех. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, предварительная площадь – 500 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по повышенному рангу вызова по ул. Коктал (возгорание в ангаре) в 8:44.
"Незамедлительно столичные огнеборцы приступили к тушению пожара. На месте организован штаб пожаротушения. Предварительная площадь – 500 кв. м", – говорится в сообщении.
В тушении задействованы 54 человека личного состава и 12 единиц техники ДЧС, а также три человека и техника Центра медицины катастроф.
Обновлено в 10:25
По данным МЧС РК, пожар локализован в 10:14.
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