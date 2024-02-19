В мошенничестве подозревают глав крестьянских хозяйств в Актобе

Прокуратурой Актюбинской области совместно c Департаментом экономических расследований по Актюбинской области выявлены факты нецелевого расходования кредитных средств, сообщает Zakon.kz.

Расследование инициировано для проверки соблюдения законности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ в сфере агропромышленного комплекса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Стало известно, что Актюбинский филиал АО "Аграрная кредитная корпорация" по государственным программам "Сыбага" и "Агробизнес" предоставлял крестьянским хозяйствам кредитные средства для приобретения сельскохозяйственных животных.

Однако три хозяйства вместо того, чтобы купить крупный рогатый скот, потратили деньги на другие цели. Сумма ущерба составила 189,5 млн тенге.

В связи с наличием признаков уголовного правонарушения материалы направлены в ДЭР. По ним начато уголовное расследование по статье "Мошенничество".

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК "Мошенничество", в настоящее время по результатам расследования в суд направлено 1 уголовное дело, по 2 делам проводится расследование.



Ранее стало известно, что чиновницу из Алматинской области подозревают в хищении 680 млн тенге.