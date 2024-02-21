Утром 21 февраля 2024 года по проспекту Достык в Алматы сгорел цветочный магазин, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города уточнили, что ларек площадью 25 кв. м загорелся в 08:51.

"В 09:06 пожар уже локализовали. Жертв и пострадавших нет". Пресс-служба ДЧС Алматы

Ликвидация зафиксирована в 09:21.

Также отмечено, что при тушении пожара были задействованы 10 спасателей и две единицы техники ДЧС города. Силами сотрудников департамента огонь не перешел на соседние помещения.

Еще об одном пожаре в Алматы сообщалось 20 февраля. Тогда по улице Ш. Муртаза сгорела времянка на территории частного дома. На месте ЧП спасатели обнаружили тела двух человек.