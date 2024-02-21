Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы сгорел цветочный магазин

В Алматы сгорел цветочный магазин Фото: Zakon.kz
Утром 21 февраля 2024 года по проспекту Достык в Алматы сгорел цветочный магазин, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города уточнили, что ларек площадью 25 кв. м загорелся в 08:51.

"В 09:06 пожар уже локализовали. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба ДЧС Алматы

Ликвидация зафиксирована в 09:21.

Также отмечено, что при тушении пожара были задействованы 10 спасателей и две единицы техники ДЧС города. Силами сотрудников департамента огонь не перешел на соседние помещения.

Еще об одном пожаре в Алматы сообщалось 20 февраля. Тогда по улице Ш. Муртаза сгорела времянка на территории частного дома. На месте ЧП спасатели обнаружили тела двух человек.

Читайте также

Поимка преступников
В Казахстане пресекли деятельность транснациональной организованной преступной группы
Пожар в Астане
Возгорание произошло на одном из рынков Астаны
Вандалы разрушили канализационную станцию в районе курортной зоны Актау
Вандалы разрушили канализационную станцию возле курортной зоны Актау
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
Мобильные денежные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки
Мобильные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки
Военные массово увольняются в Финляндии
Военные массово увольняются в Финляндии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: