В Алматы сгорел цветочный магазин
Фото: Zakon.kz
Утром 21 февраля 2024 года по проспекту Достык в Алматы сгорел цветочный магазин, сообщает Zakon.kz.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города уточнили, что ларек площадью 25 кв. м загорелся в 08:51.
"В 09:06 пожар уже локализовали. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба ДЧС Алматы
Ликвидация зафиксирована в 09:21.
Также отмечено, что при тушении пожара были задействованы 10 спасателей и две единицы техники ДЧС города. Силами сотрудников департамента огонь не перешел на соседние помещения.
Еще об одном пожаре в Алматы сообщалось 20 февраля. Тогда по улице Ш. Муртаза сгорела времянка на территории частного дома. На месте ЧП спасатели обнаружили тела двух человек.
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