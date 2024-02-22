Киберпреступление в сфере госуслуг: КНБ задержал подозреваемого

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 22 февраля 2024 года, заявил о пресечении киберпреступления в сфере оказания государственных электронных услуг, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, 30 января сотрудниками КНБ при координации органов прокуратуры по подозрению в совершении киберпреступлений в сфере оказания государственных электронных услуг задержан житель Караганды.

"В ходе обыска у него изъяты 24 сотовых телефона, четыре системных блока, четыре флеш карты, девять ноутбуков, планшет. Согласно предварительной оценке, сумма ущерба составляет более 49 млн тенге". Пресс-служба КНБ РК

Фото: пресс-служба КНБ РК

В ведомстве отметили, что проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 3 ст. 207 ("Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций") УК РК.

"Иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит", – резюмировали в пресс-службе КНБ РК.

Материал по теме Утечка персональных данных казахстанцев: Минцифры и КНБ начали проверку

21 февраля 2024 года стало известно, что хакер из Актау взломал государственные информсистемы.