Дом с мансардой почти полностью разрушился от пожара близ Алматы
Фото: ДЧС Алматинской области
Крупный пожар произошел в селе Гульдала Талгарского района, которое находится близ Алматы, один человек пострадал сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС Алматинской области, 22 февраля в 15:22 поступило сообщение о том, что произошло загорание мансарды и одной комнаты частного жилого дома на площади 138 кв.м. с последующим обрушением потолочного перекрытия на площади 30 кв.м.
"Пожар был локализован в 16:13 и ликвидирован в 17:25. Для выяснения причины пожара на место направлены сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области", – говорится в сообщении.
Фото: ДЧС Алматинской области
Отмечается, что в результате пожара мужчина госпитализирован.
В тушении пожара были задействованы семь сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматинской области.
Ранее сообщалось о другом пожаре, унесшем жизни двух человек. Пожар произошел во времянке на территории частного дома в Алматы.
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