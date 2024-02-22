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Дом с мансардой почти полностью разрушился от пожара близ Алматы

Дом с мансардой почти полностью разрушился от пожара близ Алматы Фото: ДЧС Алматинской области
Крупный пожар произошел в селе Гульдала Талгарского района, которое находится близ Алматы, один человек пострадал сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматинской области, 22 февраля в 15:22 поступило сообщение о том, что произошло загорание мансарды и одной комнаты частного жилого дома на площади 138 кв.м. с последующим обрушением потолочного перекрытия на площади 30 кв.м.

"Пожар был локализован в 16:13 и ликвидирован в 17:25. Для выяснения причины пожара на место направлены сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области", – говорится в сообщении.
Дом с мансардой почти полностью разрушился от пожара близ Алматы

Фото: ДЧС Алматинской области

Отмечается, что в результате пожара мужчина госпитализирован.

В тушении пожара были задействованы семь сотрудников и две единицы техники ДЧС Алматинской области.

Ранее сообщалось о другом пожаре, унесшем жизни двух человек. Пожар произошел во времянке на территории частного дома в Алматы.

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