Внедорожник протаранил первый этаж коттеджа в Хромтау

Водитель внедорожника врезался в первый этаж двухэтажного дома в Хромтау, сообщает Zakon.kz.

Как прокомментировали Zakon.kz в ДП Актюбинской области, водитель не справился с рулевым управлением и допустил столкновение.

"Жертв и пострадавших нет. Хозяин дома претензий не имеет. Это знакомый этого водителя. Водитель был трезвым, он восстановит повреждения", – дополнили в полиции.

Ранее сообщалось о другом необычном ДТП. 22 февраля автомобиль угодил под трамвай в Усть-Каменогорске.