Внедорожник протаранил первый этаж коттеджа в Хромтау
Фото: instagram/ztz_04_aktobe
Водитель внедорожника врезался в первый этаж двухэтажного дома в Хромтау, сообщает Zakon.kz.
Как прокомментировали Zakon.kz в ДП Актюбинской области, водитель не справился с рулевым управлением и допустил столкновение.
"Жертв и пострадавших нет. Хозяин дома претензий не имеет. Это знакомый этого водителя. Водитель был трезвым, он восстановит повреждения", – дополнили в полиции.
Ранее сообщалось о другом необычном ДТП. 22 февраля автомобиль угодил под трамвай в Усть-Каменогорске.
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