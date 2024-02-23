Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Настя, вернись!" В Актау ищут пропавшую три недели назад 16-летнюю девушку

В Актау ищут пропавшую три недели назад 16-летнюю девушку Фото: скриншот
Родственники пропавшей в Актау Анастасии Пенской обратились к ней с просьбой вернуться домой через местные СМИ, сообщает Zakon.kz

По информации Lada.kz девушка никогда не пропадала так надолго. Всегда сообщала о том, что с ней все в порядке и чтобы родственники не переживали.

"Мы очень ждем ее дома. Все ждем. И братишка, и сестра, и отчим, который заменил ей отца. Очень переживаем. Пусть она знает, что бы не случилось, какие бы не были проблемы, мы все их решим и не бросим в беде", - сказала мать девочки.

Настя ушла из Мангистауского областного центра адаптации несовершеннолетних 1 февраля текущего года около 01:40 часов ночи и пропала.

Одета была в черную куртку, черные легинсы и черно-белые кроссовки.

Приметы: короткая стрижка, темные волосы, рост 165-170 сантиметров, татуировка в районе грудной клетки.

В пресс-службе департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному заявлению проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее, а именно на прошлой неделе сообщалось, что школьница из Талдыкоргана пропала. 17-летняя Айша Курманбек 10 января 2024 года выехала из Талдыкоргана в Алматы и перестала выходить на связь. А 10 января стало известно о пропаже 13-летнего Адила Назенова из Актюбинской области.

Читайте также

Внедорожник протаранил первый этаж коттеджа в Хромтау
Внедорожник протаранил первый этаж коттеджа в Хромтау
В Астане загорелась квартира на 12-м этаже дома
В Астане загорелась квартира на 12-м этаже дома
Крупная авария на теплосетях в Павлодаре: без тепла остались многоэтажки и соцобъекты
Крупная авария на теплосетях в Павлодаре: без тепла остались многоэтажки и соцобъекты
Елена Вебер
Актау Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские Алматы с новым прибором разыскивают нарушителей ПДД
Полицейские Алматы с новым прибором разыскивают нарушителей ПДД
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Поручения Токаева в действии: на юге Казахстана взялись за автомойки, использующие питьевую воду
Ответственность за незаконную рыбалку
Пособие для рыбаков: как, ловя рыбу, самому не попасться на крючок инспекторов
Чем закончился рейд по барахолке Алматы, рассказали в полиции
Чем закончился рейд по барахолке Алматы, рассказали в полиции
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: