"Настя, вернись!" В Актау ищут пропавшую три недели назад 16-летнюю девушку
По информации Lada.kz девушка никогда не пропадала так надолго. Всегда сообщала о том, что с ней все в порядке и чтобы родственники не переживали.
"Мы очень ждем ее дома. Все ждем. И братишка, и сестра, и отчим, который заменил ей отца. Очень переживаем. Пусть она знает, что бы не случилось, какие бы не были проблемы, мы все их решим и не бросим в беде", - сказала мать девочки.
Настя ушла из Мангистауского областного центра адаптации несовершеннолетних 1 февраля текущего года около 01:40 часов ночи и пропала.
Одета была в черную куртку, черные легинсы и черно-белые кроссовки.
Приметы: короткая стрижка, темные волосы, рост 165-170 сантиметров, татуировка в районе грудной клетки.
В пресс-службе департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по данному заявлению проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Ранее, а именно на прошлой неделе сообщалось, что школьница из Талдыкоргана пропала. 17-летняя Айша Курманбек 10 января 2024 года выехала из Талдыкоргана в Алматы и перестала выходить на связь. А 10 января стало известно о пропаже 13-летнего Адила Назенова из Актюбинской области.