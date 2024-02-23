Второе землетрясение за день произошло в Алматы
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 23 февраля 2024 года, в Алматы зафиксировано второе землетрясение. Ощутимость составила два балла, сообщает Zakon.kz.
Афтершок зарегистрирован в 16:33.
"Эпицентр расположен в 258 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало".Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует казахстанцам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
"Обстановка стабильная", – подчеркнули в ведомстве.
Первое землетрясение алматинцы почувствовали во время общегородской сейсмотренировки. А именно в 10:08.
Тогда Департамент по чрезвычайным ситуациям сразу же обратился с заявлением и напомнил, что Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне.
В ведомстве подчеркнули, что ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом.
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