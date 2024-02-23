Второе землетрясение за день произошло в Алматы

Сегодня, 23 февраля 2024 года, в Алматы зафиксировано второе землетрясение. Ощутимость составила два балла, сообщает Zakon.kz.

Афтершок зарегистрирован в 16:33.



"Эпицентр расположен в 258 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало". Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует казахстанцам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"Обстановка стабильная", – подчеркнули в ведомстве.

Первое землетрясение алматинцы почувствовали во время общегородской сейсмотренировки. А именно в 10:08.

Тогда Департамент по чрезвычайным ситуациям сразу же обратился с заявлением и напомнил, что Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне.

В ведомстве подчеркнули, что ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом.