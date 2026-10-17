Складские контейнеры и административное здание загорелись в Алматы

В Алматы спасатели МЧС локализовали пожар в складских помещениях на улице Жамбыла в Алмалинском районе, сообщает Zakon.kz.

По прибытии первых подразделений установлено, что горят складские помещения, сконструированованные из 40-тонных контейнеров, установленных в два яруса. Огонь частично распространился на двухэтажное административное здание.

"Тушение осложнялось высокой температурой внутри складов, большим количеством материальных ценностей и затрудненным доступом к очагу возгорания", – говорится в сообщении.

Пожар локализовали. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что пожарные и добровольцы объединили усилия при тушении пожара на предприятии в области Абай.