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Подозреваемого в избиении водителя скорой помощи задержали в Караганде

задержание подозреваемого Фото: Zakon.kz
1 февраля при координации Генеральной прокуратуры в Карагандинской области задержан Дакебаев Нурболат Нурымович, подозреваемый в нанесении телесных повреждений водителю скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

В ходе расследования он скрылся и был объявлен в розыск.

"В настоящее время Дакебаев водворен в изолятор временного содержания. За совершение инкриминируемого ему преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трех лет". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее стало известно, что в Караганде неизвестный мужчина избил водителя скорой помощи после недолгих споров на высоких тонах. Инцидент произошел вечером 26 января 2024 года во дворе одного из домов Караганды.


На избиение водителя скорой помощи 27 января отреагировала министр здравоохранения Ажар Гиният, которая сообщила, что личность напавшего уже установлена.

29 января аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался в защиту сотрудников скорой помощи, и назвал данный случай вопиющим.

Позже водитель скорой помощи Аргын Смаилов рассказал о проблемах коллег, так как устал от "бесправности и незащищенности".

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Елена Беляева
Генеральная прокуратура Караганда Карагандинская область
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