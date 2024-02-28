В Астане в районе Байконыр горел одноэтажный бокс

В МЧС РК сообщили о возгорании одноэтажного бокса в районе Байконыр, по ул.Ондирис, 37. Площадь пожара устанавливается, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в тушении пожара задействованы 53 человека личного состава, 12 единиц техники ДЧС.

Информации о пострадавших нет.

Позже сообщили, что в 07.26 пожар был локализован.

Обновлено в 9:06

"В 8:31 пожар ликвидирован. Площадь – 200 кв. м". Пресс-служба МЧС РК

Ранее в МЧС сообщили о еще одном пожаре. Четыре тысячи птиц сгорели в пожаре в Кызылординской области. Пожар произошел в здании птицефабрики в селе Бесарык Сырдарьинского района. Рано утром в отдельно стоящем одноэтажном здании птицефабрики загорелось потолочное перекрытие.

28 февраля в 04.37, в Сырдарьинском р-не, с. Бесарык Кызылординской области в отдельно стоящем одноэтажном здании птицефабрики произошло загорание потолочного перекрытия на площади 288 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара устанавливается. Пожар в 05.41 локализован, в 06.12 ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС.

А до этого мы писали, что мужчина попал в больницу после пожара в жилом доме в Жанатасе. Житель Шахтинска едва не погиб в собственном гараже и т.д.