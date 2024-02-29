В вымогательстве 400 тысяч тенге подозревают жителя Жетысуской области

Фото: polisia.kz

Молодого человека задержали по подозрению в вымогательстве 400 тысяч тенге у своего знакомого, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации полицейских подразделения по борьбе с организованной преступностью, парень неоднократно шантажировал пострадавшего. "Оперативными работниками задержан житель областного центра, который путем шантажа, вымогал у своего знакомого 400 тыс. тенге. В ходе разбирательства установлено, что он ранее систематически вымогал у потерпевшего различные суммы денег. Потом подозреваемый начал увеличивать суммы. Если ему отказывали, то в адрес потерпевшего поступали угрозы о телесных повреждениях", – отметил начальник УБОП ДП Жетысуской области Рустем Меркулов. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Подозреваемый взят под стражу. Ранее в Астане был задержан подозреваемый в вымогательстве 4 млн тенге. Согласно информации полиции, мужчина угрожал обнародовать в социальных сетях фото и видеоматериалы интимного характера с участием своей жертвы. Читайте также В Актау полицейский на служебном авто попал в ДТП Незаконные госзакупки на 479 миллионов тенге отменили прокуроры Жамбылской области Алматинца обвинили в избиении чужого шестилетнего ребенка

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