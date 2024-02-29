Алматинца обвинили в избиении чужого шестилетнего ребенка
Как пишет мать ребенка в Instagram, мужчина на перемене зашел в класс и в отсутствие учителя с кулаками накинулся на 6-летнего мальчика. После чего школьник пришел домой в синяках и со следами удушья на шее.
По словам автора поста, инциденту предшествовала драка школьников, за которую на родительском собрании извинилась и она, и ее сын. А потом в школу во время перемены пришел родитель второго мальчика.
"Все дети дерутся в школе и не первый раз. Он решил насильственным путем сам своими руками избить моего сына. Причем произошло это в школе на перемене, он зашел в класс, пока не было классного руководителя, начал душить и бить его", – написала женщина.
В комментариях к посту администрация школы опровергла факт избиения взрослым ребенка в своих стенах, акцентировав внимание лишь на школьной драке между учащимися, виноват в которой сын автора поста. Но женщина с такой позицией не согласна и намерена через суд добиться "наказания для него согласно закону".
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города Алматы.
"Данный факт был зарегистрирован, принят в производство сотрудниками местной полицейской службы, а также ювенальной полиции. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению объективных обстоятельств дела, по результатам чего будет принято решение", – заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что в коррекционном центре Павлодара педагог избил ребенка.