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Алматинца обвинили в избиении чужого шестилетнего ребенка

следы удушья Фото: Instagram/lou.kamila
В Алматы в частной школе отец ранее избитого ребенка решил самостоятельно наказать обидчика своего сына. Инцидент произошел 2 февраля, однако в СМИ информация появилась только недавно, сообщает Zakon.kz.

Как пишет мать ребенка в Instagram, мужчина на перемене зашел в класс и в отсутствие учителя с кулаками накинулся на 6-летнего мальчика. После чего школьник пришел домой в синяках и со следами удушья на шее.

По словам автора поста, инциденту предшествовала драка школьников, за которую на родительском собрании извинилась и она, и ее сын. А потом в школу во время перемены пришел родитель второго мальчика.

"Все дети дерутся в школе и не первый раз. Он решил насильственным путем сам своими руками избить моего сына. Причем произошло это в школе на перемене, он зашел в класс, пока не было классного руководителя, начал душить и бить его", – написала женщина.


В комментариях к посту администрация школы опровергла факт избиения взрослым ребенка в своих стенах, акцентировав внимание лишь на школьной драке между учащимися, виноват в которой сын автора поста. Но женщина с такой позицией не согласна и намерена через суд добиться "наказания для него согласно закону".

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города Алматы.

"Данный факт был зарегистрирован, принят в производство сотрудниками местной полицейской службы, а также ювенальной полиции. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению объективных обстоятельств дела, по результатам чего будет принято решение", – заявили в полиции.

Ранее сообщалось, что в коррекционном центре Павлодара педагог избил ребенка.

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ДП Алматы Алматы
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