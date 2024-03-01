Школьница выпрыгнула из окна в школе в Туркестанской области

В Туркестанской области после конфликта со сверстниками ученица восьмого класса выпрыгнула из окна в школе. Сейчас девочка находится в больнице, у нее сломано бедро и закрытая черепно-мозговая травма, передает Zakon.kz.

Шокирующий инцидент произошел в общеобразовательной школе №1 Келесского района. Как выяснилось, девочка выпрыгнула из окна третьего этажа. К счастью, она выжила, но получила многочисленные травмы. Ее экстренно доставили в больницу на скорой и госпитализировали в реанимацию.



"Поступившей ученице сделали рентген, компьютерную томографию и ультразвуковую диагностику. Выяснилось, что у нее закрытая черепно–мозговая травма, закрытый перелом поясничного отдела и бедра. Лечение ведется по протоколу. Сейчас она находится в отделении травматологии, состояние пациентки улучшилось", – сообщил корреспонденту Zakon.kz врач-травмотолог Абдусамат Утамуратов.

Случай прокомментировали и в учебном заведении. По словам руководства школы, на отчаянный шаг ученица восьмого класса решилась из–за конфликта со сверстниками.

"Из-за конфликта между сверстниками, ученица 8-го класса поддалась эмоциям и произошла данная ситуация. Нам всем сейчас не легко. После инцидента, ведется профилактическая работа, чтобы улучшить психологическую обстановку в школе", – рассказал заместитель директора общеобразовательной школы №1 по воспитательной части Бердибек Бухарбаев.

По данным департамента полиции Туркестанской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Установлены ли подозреваемые, в ведомстве решили оставить в секрете.

"По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции", – рассказали в пресс–службе ДП Туркестанской области.

11 сентября 2023 года, сообщалось, что в поселке Бесагаш Алматинской области 10–летний мальчик написал предсмертную записку, выпил пачку аспирина и лег спать. Школьника в тяжелом состоянии нашла его мать, которая вызвала скорую помощь.

На следующий день в Министерстве просвещения сообщили Zakon.kz о том, что по инциденту с десятилетним мальчиком создана рабочая группа. В ведомстве уточнили, что ситуация находится на контроле Комитета по охране прав детей Минпросвещения.