В пресс-службе Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ) подтвердили информацию о попытке суицида студентки вуза, которую распространили в социальных сетях накануне, сообщает Zakon.kz.

Ранее мы писали, что в соцсетях появилась информация о возможном третьем ЧП за ноябрь 2026 года в стенах КазНУ. Сообщалось, что якобы 19 ноября студентка попыталась покончить жизнь самоубийством. В полиции Алматы рассказали, что "факт причинения студенткой незначительных телесных повреждений самой себе" зарегистрирован в одном из учебных заведений и что начато досудебное расследование.

"Студентка вызвала скорую помощь самостоятельно. В связи с медицинской тайной и требованиями законодательства больница не предоставила нам полную информацию о состоянии пациентки. Мы находимся в тесном контакте с родителями студентки. По их словам, сейчас ее состояние – стабильное. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют уполномоченные органы", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе КазНУ имени аль-Фараби 20 ноября.

Согласно предоставленной информации, девушка учится на первом курсе Механико-математического факультета КазНУ.

С начала ноября 2026 года в Казахском национальном университете имени аль-Фараби произошли две трагедии.

Вечером 6 ноября в студенческом городке КазНУ погибла студентка первого курса факультета журналистики. 11 ноября трагедию прокомментировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

16 ноября в соцсетях появилась информация о смерти студента КазНУ имени аль-Фараби. Ее подтвердили в пресс-службе вуза. Известно, что парень был первокурсником факультета географии и природопользования. Позднее в полиции Алматы заявили о задержании подозреваемого.

После гибели первокурсника руководством КазНУ от занимаемых должностей были освобождены член правления – проректор по социальному устойчивому развитию, а также декан факультета географии и природопользования.

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17 ноября стало известно, что Министерство науки и высшего образования РК проведет комплексную проверку Казахского национального университета имени аль-Фараби.