Происшествия

Пожар разгорелся в жилом комплексе в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 22:04 Фото: Zakon.kz
Загорелся один из блоков огромного жилого комплекса на проспекте Аль-Фараби. Где именно очаг огня – пока неизвестно. Корреспондент Zakon.kz побывал на месте инцидента.

На снятых кадрах видно, что пожарные тушат цокольный этаж, где может находиться подземный паркинг.

Фото: Zakon.kz

На месте находится большое количество спецтехники.

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС города.

Фото: Zakon.kz


"Предварительно происходит горение наружной обшивки на уровне первого этажа. Ситуация под контролем. Проводятся работы по разбору и вскрытию конструкции", – рассказали в МЧС РК.

Ранее сообщалось, что огонь полностью охватил автобус на шоссе Каркаралы в Астане.

Елена Беляева
Елена Беляева
