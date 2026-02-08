Пожар разгорелся в жилом комплексе в Алматы

Фото: Zakon.kz

Загорелся один из блоков огромного жилого комплекса на проспекте Аль-Фараби. Где именно очаг огня – пока неизвестно. Корреспондент Zakon.kz побывал на месте инцидента.

На снятых кадрах видно, что пожарные тушат цокольный этаж, где может находиться подземный паркинг. Фото: Zakon.kz На месте находится большое количество спецтехники. Фото: Zakon.kz Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС города. Фото: Zakon.kz

"Предварительно происходит горение наружной обшивки на уровне первого этажа. Ситуация под контролем. Проводятся работы по разбору и вскрытию конструкции", – рассказали в МЧС РК. Ранее сообщалось, что огонь полностью охватил автобус на шоссе Каркаралы в Астане.

