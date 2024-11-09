В Астане полицейские спасли девушку, которая не хотела жить

Столичные полицейские спасли молодую девушку от необдуманного шага, оперативно среагировав на тревожный сигнал, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Астаны рассказали, что звонок на пульт "102" о помощи поступил от подруги пострадавшей:

"Девушка сообщила, что ее подруга собирается совершить суицид. Незамедлительно на место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции в составе старших лейтенантов полиции Нурсултана Динабекова и Даулета Тургунова. Они забрались в квартиру через пандус второго этажа. В ванной обнаружили девушку с резаными ранами".

Фото: ДП Астаны

Пострадавшую передали медикам, которые оказали ей первую помощь и доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее спасатели удержали 52-летнюю жительницу Шымкента от суицида. Женщина хотела спрыгнуть с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома.