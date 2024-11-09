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В Астане полицейские спасли девушку, которая не хотела жить

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 15:33 Фото: Zakon.kz
Столичные полицейские спасли молодую девушку от необдуманного шага, оперативно среагировав на тревожный сигнал, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Астаны рассказали, что звонок на пульт "102" о помощи поступил от подруги пострадавшей:

"Девушка сообщила, что ее подруга собирается совершить суицид. Незамедлительно на место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции в составе старших лейтенантов полиции Нурсултана Динабекова и Даулета Тургунова. Они забрались в квартиру через пандус второго этажа. В ванной обнаружили девушку с резаными ранами".
полиция, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 15:33

Фото: ДП Астаны

Пострадавшую передали медикам, которые оказали ей первую помощь и доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее спасатели удержали 52-летнюю жительницу Шымкента от суицида. Женщина хотела спрыгнуть с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома.

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