В Астане полицейские спасли девушку, которая не хотела жить
Фото: Zakon.kz
Столичные полицейские спасли молодую девушку от необдуманного шага, оперативно среагировав на тревожный сигнал, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ДП Астаны рассказали, что звонок на пульт "102" о помощи поступил от подруги пострадавшей:
"Девушка сообщила, что ее подруга собирается совершить суицид. Незамедлительно на место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции в составе старших лейтенантов полиции Нурсултана Динабекова и Даулета Тургунова. Они забрались в квартиру через пандус второго этажа. В ванной обнаружили девушку с резаными ранами".
Фото: ДП Астаны
Пострадавшую передали медикам, которые оказали ей первую помощь и доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее спасатели удержали 52-летнюю жительницу Шымкента от суицида. Женщина хотела спрыгнуть с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома.
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