Площадь природного пожара на побережье Каспия увеличилась вдвое
Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
Продолжаются работы пот тушению природного пожара вдоль побережья Каспийского моря на территории КГУ "Курмангазинское лесничество" в 40 км от села Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации МЧС РК, на труднодоступной болотистой местности происходит тление камыша на площади 148 га. Тушение осложняется труднодоступной болотистой местностью.
"Общая площадь пожара составляет 2500 га, из них силами ДЧС потушено 277 га, самоликвидировано 2075 га. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС, лесного хозяйства, МИО 56 человек, 9 мотопомп, 11 моторных лодок", – говорится в сообщении.
4 марта 2024 года ДЧС Атырауской области сообщил, что на побережье Каспийского моря произошло возгорание тростниковой растительности на площади 1000 га.
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