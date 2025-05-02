Кошку, просидевшую сутки на дереве, спасли в Актобе
Фото: МЧС РК
В Актобе сотрудники МЧС сняли кошку, которая провела почти сутки на вершине дерева и не могла спуститься, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о животном поступило в экстренные службы от местной жительницы. По ее словам, кошка забралась на дерево в районе Алматы и застряла.
"На место выехала дежурная смена спасателей. С помощью лестницы и специального снаряжения они благополучно спустили животное на землю", – сообщили в МЧС, отметив, что для ведомства важная каждая жизнь.
В конце апреля актюбинские спасатели помогли коту, забравшемуся на электрическую опору.
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