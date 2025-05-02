Кошку, просидевшую сутки на дереве, спасли в Актобе

Фото: МЧС РК

В Актобе сотрудники МЧС сняли кошку, которая провела почти сутки на вершине дерева и не могла спуститься, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о животном поступило в экстренные службы от местной жительницы. По ее словам, кошка забралась на дерево в районе Алматы и застряла. "На место выехала дежурная смена спасателей. С помощью лестницы и специального снаряжения они благополучно спустили животное на землю", – сообщили в МЧС, отметив, что для ведомства важная каждая жизнь. В конце апреля актюбинские спасатели помогли коту, забравшемуся на электрическую опору.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: