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События

Кошку, просидевшую сутки на дереве, спасли в Актобе

кошка, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 18:54 Фото: МЧС РК
В Актобе сотрудники МЧС сняли кошку, которая провела почти сутки на вершине дерева и не могла спуститься, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о животном поступило в экстренные службы от местной жительницы. По ее словам, кошка забралась на дерево в районе Алматы и застряла.

"На место выехала дежурная смена спасателей. С помощью лестницы и специального снаряжения они благополучно спустили животное на землю", – сообщили в МЧС, отметив, что для ведомства важная каждая жизнь. 

В конце апреля актюбинские спасатели помогли коту, забравшемуся на электрическую опору.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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