Рейс Дубай – Алматы перенесли из-за непогоды и технической неисправности

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Рейс авиакомпании Air Astana КС 898 направлением Дубай-Алматы сначала задержался из-за загруженного движения на аэродроме, вызванного обильными осадками, а затем во время руления обнаружилась техническая неисправность, сообщает Zakon.kz.

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