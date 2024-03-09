Рейс Дубай – Алматы перенесли из-за непогоды и технической неисправности
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Рейс авиакомпании Air Astana КС 898 направлением Дубай-Алматы сначала задержался из-за загруженного движения на аэродроме, вызванного обильными осадками, а затем во время руления обнаружилась техническая неисправность, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба авиакомпании, рейс перенесен на 10 марта.
"Помимо этого вышло рабочее время экипажа. Поэтому данный рейс перенесен на 10 марта с планируемым вылетом в 10:00 по времени Дубая. Пассажиры будут обеспечены трансфером, проживанием и питанием. Авиакомпания сожалеет о неудобствах, связанных с переносом рейса", – говорится в сообщении.
Отметим, что дороги ОАЭ в данное время буквально залило из-за ливней.
Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 10 марта. По прогнозам синоптиков, в республике ожидается усиление ветра, дождь, снег и паводки.
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