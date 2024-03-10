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В Таразе загорелся цех, расположенный в жилом доме

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 11:24 Фото: скриншот видео
10 марта в 08:46 в Таразе по улице Кошек батыра загорелась мансарда частного жилого дома, где расположен деревообрабатывающий цех, сообщает Zakon.kz.

Площадь пожара – 100 кв. м. По данным Департамента по ЧС Тараза, первое подразделение пожарных прибыло в 08:52.


В 09:05 пожар локализовали, полностью потушить пламя удалось в 09:31. О пострадавших и жертвах не сообщалось.

На месте работали 16 человек и 5 единиц техники Департамента по ЧС.

В Кызылорде 9 марта загорелась квартира в многоэтажном доме, спасатели эвакуировали 35 человек.

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