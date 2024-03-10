В Таразе загорелся цех, расположенный в жилом доме
Фото: скриншот видео
10 марта в 08:46 в Таразе по улице Кошек батыра загорелась мансарда частного жилого дома, где расположен деревообрабатывающий цех, сообщает Zakon.kz.
Площадь пожара – 100 кв. м. По данным Департамента по ЧС Тараза, первое подразделение пожарных прибыло в 08:52.
В 09:05 пожар локализовали, полностью потушить пламя удалось в 09:31. О пострадавших и жертвах не сообщалось.
На месте работали 16 человек и 5 единиц техники Департамента по ЧС.
В Кызылорде 9 марта загорелась квартира в многоэтажном доме, спасатели эвакуировали 35 человек.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript