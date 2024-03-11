Казахстанцы узнали "цветочного героя" из Шымкента в скандальном видео
Ролик, опубликованный в Instagram-паблике kaskelenkz, снят в одном из кафе Шымкента. На кадрах можно увидеть мужчину, в котором посетители заведения узнали того самого "цветочного героя". Но на этот раз женщина обвинила его в том, что он отобрал у нее телефон. Заступившиеся за посетительницу кафе мужчины пытались помочь ей, но чем закончилась эта история, непонятно.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
В комментариях пользователи Сети предположили, что у него весеннее обострение, а также призвали наказать его по закону:
- "По закону наказывать надо".
- "Наверное, у него весеннее обострение".
- "А когда закроют этого клоуна? Органы боятся его что ли".
Корреспонденту Zakon.kz в Департаменте полиции (ДП) сообщили, что по данному факту никаких заявлений не поступало.
"В настоящее время проводится работа по установлению указанных на видеозаписи лиц для выяснения обстоятельств инцидента".Пресс-служба ДП Шымкента
Отметим, что в мае 2023 года в одном из цветочных магазинов Шымкента произошло два неприятных инцидента. "Героем" одного из них оказался экс-полицейский, который "набросился с оскорблениями на флориста и забрал из магазина букет цветов".
Как заявили 10 августа в МВД РК, "в ходе разбирательств установлено, что мужчина в черной футболке – бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции 19 мая текущего года согласно поданного им рапорта по собственному желанию по семейным обстоятельствам".