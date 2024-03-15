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Алматы в снегу: как городские власти борются со стихией

Алматы в снегу: как городские власти борются со стихией, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 08:10 Фото: пресс-служба акима Алматы
В Управлении развития коммунальной инфраструктуры рассказали, что 16 колонн спецтехники сгребали снег с дорог и улиц Алматы всю ночь. В итоге на 07:00 вывезено 520 кубометров снега, сообщает Zakon.kz.

По информации коммунальщиков, в Алматы выпало 15 см снега. Ночью его чистили более 170 рабочих и 367 единиц техники. На 07:00 использовано 1193 тонны противогололедных материалов.

Алматы в снегу: как городские власти борются со стихией, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 08:10

Фото: пресс-служба акима Алматы

В управлении также сообщили, что после утреннего "часа пик" вывоз снега будет продолжен.

На данный момент очищают заезды к социально значимым объектам, остановкам общественного транспорта и надземных пешеходных переходов.


"С 08.00 запланирован выход 394 единиц спецтехники, в том числе 145 пескоразбрасывателей, 169 единиц тротуароуборочной техники и 602 дорожных рабочих", – говорится в сообщении городских властей.

Отметим, что "Казгидромет" обещает днем 0+2°, без осадков.

Ранее сообщалось, что 14 марта Алматы из-за снегопада погрузился в огромные пробки, а некоторые районы во тьму, была парализована работа аэропорта, потом восстановлена, люди были вынуждены толкать пассажирские автобусы. О том, что происходило накануне в южной столице, можно прочитать здесь.

Отметим, что ранее в столице коммунальщики тоже вывозили снег тоннами.

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