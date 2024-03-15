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Полицейские в Уральске предотвратили трагедию

попытка суицида, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 01:02 Фото: polisia.kz
Ночью при патрулировании сотрудники полиции Дамир Казиханов и Мирас Каримоллин заметили девушку, стоящую у перил моста. Они сумели предотвратить трагедию, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что на отчаянный поступок девушка пошла из-за ссоры в семье.

"Сейчас с ней все в порядке. Горожанка передана родственникам".Пресс-служба ДП ЗКО

Ранее сообщалось, что полицейские спасли женщину, которая провалилась под лед в Атырауской области.

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