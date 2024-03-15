Полицейские в Уральске предотвратили трагедию

Фото: polisia.kz

Ночью при патрулировании сотрудники полиции Дамир Казиханов и Мирас Каримоллин заметили девушку, стоящую у перил моста. Они сумели предотвратить трагедию, сообщает Zakon.kz.

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